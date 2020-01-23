Забыл, что не в Киеве: украинец в Давосе получил штраф за парковку – фото, видео

Украинец отличился на экономическом форуме в Давосе. Мужчина припарковал свое авто в запрещенном месте и получил за это штраф.

Бизнесмен поставил свой джип Toyota прямо на тротуаре и беззаботно рассказывал на камеру, кто приехал с ним на форум. Инцидент удалось снять журналистам "Радио Свободы".

Кстати: Арахамия пообщался с российскими пропагандистами в Давосе: видео

Во время разговора журналисты обратили внимание, что на стекле авто уже появился выписанный местной полицией штраф – 120 швейцарских франков (около 111 евро).

Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как,

– сказал бизнесмен.



Украинец припарковался в Давосе на запрещенном месте / Скриншот с видео "Радио Свобода"



Украинец заверил, что впервые нарушил правила / Скриншот с видео "Радио Свобода"



Бизнесмен заплатит штраф 111 евро / Скриншот с видео "Радио Свобода"

Украинец поведал, что приехал в Давос на авто прямо из Киева.

Бизнесмен в Давосе припарковался на тротуаре и получил штраф: видео

Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовует встречу в Давосе (Швейцария).



Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.