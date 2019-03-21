Забужко об аннексии Крыма: Травматический опыт, который потом всю жизнь надо будет выплевывать

Крым обязательно вернется в состав Украины, вот лишь это дело не одного дня. А травматический опыт, который сейчас переживают жители полуострова останется с ними на всю жизнь.

Вообще отдельной есть проблема крымских татар. Они во время независимой Украины только робко начали осваивать землю своих дедов после репрессий советской власти, как на них обрушился еще один удар. Такое мнение высказала украинская писательница Оксана Забужко в интервью "Крым. Реалии".

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Бесспорно, Крым вернется обратно в Украину, потому что он всегда был с Украиной: в динамике, в войнах, в дружбе, в любви, ненависти, мы географически неразделимы. Узел развяжется. Разумеется, не за один день, но вне всякого сомнения, Крым вернется,

– убеждена писательница.

Однако, по мнению Забужко, в Крыму сейчас есть две большие темы, что не должны оставаться без внимания ни Украины, ни международного сообщества. Первая – тема крымскотатарского народа. В течение одного поколения он получил тотальную зачистку и полную депортацию из своей земли, а после аннексии полуострова Россией – притеснения со стороны оккупантов.

"Это – проблема действительно международного значения. И я считаю, что крымские татары должны быть сегодня занесены в список осаждаемых народов. Об этом меньше говорится вслух, чем бы надо было говорить. А об этом надо говорить и кричать со всех международных трибун", – объясняет деятель культуры.

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Вторая проблема – судьба украинских граждан, которые остались под оккупацией.

"Можно выразить им глубокие соболезнования, но тяжело это высказывать, когда ты ничего не можешь сделать. И вроде ты вот машешь снаружи в тюрьму и говоришь: "Мы мысленно с вами". Но на самом деле свободный с несвободным никогда не в одной ситуации", – добавляет Забужко.

Она говорит: украинцы в Крыму оказались под оккупацией чужой армии, под законами и обычаями чужой страны. Никто не знает, сколько им это еще терпеть, а слова утешения для них в определенной степени являются лицемерными.

Это большой отрезок времени – пять лет прожить под диктатурой, шесть лет, возможно, семь лет в пределах одной человеческой жизни – это большой, тяжелый, травматический опыт, который потом всю жизнь надо будет выплевывать и отхаркивать с этих самых отравленных неволей легких,

– говорит писательница.

Ей также больно вспоминать о Крыме. Полуостров открылся для нее по-настоящему, в частности, с историй Леси Украинки.

Больно вспоминать все это, потому что это вещи сентиментальные и теплые. Здесь тоже есть элемент травмы, когда ты это в себе где-то закапываешь глубоко-глубоко, вот на самое дно сундука, чтобы об этом не вспоминать, потому что это больно,

– добавляет Оксана Забужко.

Отметим, что 18 марта прошло 5 лет с момента аннексии Крыма Российской Федерацией. В годовщину оккупации на полуостров с визитом приехал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим МИД Украины направило российской стороне ноту протеста. Однако в России не приняли, а вернули, призвав Украины одновременно признать Крым российским.

Как РФ аннексировала украинский Крым?В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" по статусу полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.