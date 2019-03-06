Забужко про 8 марта: То, что я женщина, праздную 365 дней в течение года

8 марта надо рассматривать прежде всего как День борьбы женщин за свои права, а не день, наполненный стереотипами, среди которых – "муж должен приготовить ужин" или "обязательно надо дарить что-то женщине именно в этот день".

Такое мнение про 8 марта выразила известная украинская писательница Оксана Забужко. Этот день мало чем отличается для нее от других дней в году, рассказала писательница в комментарии Styler.

Читайте также: 8 марта: какова истинная история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки

Да, мы его отмечали в советской школе. Однако сейчас – уже другие времена, и наполнять этот день особой культурой, которой он уже был наполнен – ​​зачем? То, что я женщина, я праздную 365 дней в течение года! Если человек хочет сделать что-то хорошее для женщины, то можно это делать и в другие дни,

– сказала Забужко.

В цивилизованном мире 8 марта – это именно тот повод, чтобы вспоминать и напоминать о борьбе женщин за свои права, заметила писательница. Во времена СССР поднятие роли женщин было скорее похоже на рабство, тогда как борьба женщин за их права имеет гораздо более глубокие корни и вообще другой контекст.

Писательница вспомнила свою лекцию "Какими нас хотите", во время которой 2 года назад она говорила о феминизме в украинской литературе. В этой лекции Забужко рассказала о том, что понадобился целый 20-й век, и только в 80-е годы Кристева во Франции сформулировала понятие, что сам по себе приход женщин в политику, бизнес, социальные структуры, оказывается, вопрос не решает.

"А было много поколений, которые верили, что это все решит! Что достаточно допустить женщин в образование, политику, экономику, и они сразу все облагородят. Оказалось – ничего подобного. Попадая в систему, женщины становятся не менее репрессивными, чем мужчины. Женщины способны на зло не меньше мужчин. Но и на добро, конечно, способны тоже", – рассказала писательница.

Однако история дала нам множество поводов сейчас говорить о том, что День борьбы женщин за свои права – крайне важный, заметила Забужко. Ведь он дал нам то, что мы имеем в равенстве прав сегодня.

Смотрите видео про 8 марта: