Детали смешного инцидента

Дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте. Он припарковал автомобиль и пошел до делам.

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Вернувшись чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился в полицию и заявил об угоне.

На место происшествия прибыли полицейские, которые сразу нашли "потерянную" Audi. Выяснилось, что никто ее не трогал. Кстати, дипломат был трезв.

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