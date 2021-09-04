Забыл, где припарковал: латвийский дипломат потерял машину в Одессе

4 сентября 2021 , 17:02
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Источник:

"Думская"

Высокопоставленный дипломат из Латвии 4 сентября заявил о похищении своего автомобиля в Одессе. Однако правоохранители выяснили, что автомобиль никто не трогал.

Детали смешного инцидента

Дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте. Он припарковал автомобиль и пошел до делам.

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Вернувшись чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился в полицию и заявил об угоне.

На место происшествия прибыли полицейские, которые сразу нашли "потерянную" Audi. Выяснилось, что никто ее не трогал. Кстати, дипломат был трезв.

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Автор: Софія Мінджоса