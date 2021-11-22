"Забыл" указать в декларации дом за 600 тысяч долларов: у главы управления ГПСУ прошли обыски
Источник:"Обозреватель"
У начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергея Мула правоохранители провели обыски. Основанием стало то, что чиновник "забыл" указать в электронной декларации дом за 600 тысяч долларов.
Об обысках у Сергея Мула издание сообщает со ссылкой на собственные источники. Они прошли в Одессе и Киевской области.
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У Мула провели обыски
Провели следственные действия представители Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
Основная претензия – это не указанный в декларации дом под Киевом стоимостью 600 тысяч долларов,
– сообщил собеседник.
В результате обысков, которые провели как в доме чиновника, так и на рабочем месте, обнаружили и сбережения. Какую именно сумму – пока не уточнили.
По информации источников, недавно Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос": "Говорили, что его переведут начальником в другое региональное управление, но потом прошли обыски".
Сейчас глава Южного регионального управления Госпогранслужбы якобы находится в отпуске, его не арестовывали.
Декларация Сергея Мула: что известно
- Последнюю декларацию чиновник подал в марте 2021 года.
- В ней указано, что семья генерал-майора владеет квартирой в Борисполе, гаражом, 6 земельными участками в Бориспольском районе Киевщины и автомобилем Volkswagen Passat B8.
- Указано в документе и авторское право на научное произведение "Комплекс тестов, позволяющих оценить психологическую готовность кандидата к выполнению будущих должностных обязанностей".
- В течение 2020 года Мул получил 535 822 гривны зарплаты и 1 390 гривен материальной помощи. На счету генерал-майора в банке 120 тысяч гривен.