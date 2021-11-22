"Забыл" указать в декларации дом за 600 тысяч долларов: у главы управления ГПСУ прошли обыски

У начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергея Мула правоохранители провели обыски. Основанием стало то, что чиновник "забыл" указать в электронной декларации дом за 600 тысяч долларов.

Об обысках у Сергея Мула издание сообщает со ссылкой на собственные источники. Они прошли в Одессе и Киевской области.

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У Мула провели обыски

Провели следственные действия представители Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Основная претензия – это не указанный в декларации дом под Киевом стоимостью 600 тысяч долларов,

– сообщил собеседник.

В результате обысков, которые провели как в доме чиновника, так и на рабочем месте, обнаружили и сбережения. Какую именно сумму – пока не уточнили.

По информации источников, недавно Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос": "Говорили, что его переведут начальником в другое региональное управление, но потом прошли обыски".

Сейчас глава Южного регионального управления Госпогранслужбы якобы находится в отпуске, его не арестовывали.

Декларация Сергея Мула: что известно