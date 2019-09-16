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      Зачем Богдан продолжает вести войну с журналистами: объяснение Верстюка

      Актуальное интервью 24 Читати новину українською

      Об отношении Андрея Богдана к журналистам, об обмене пленными и о том, уйдет ли Аваков через полгода – в прямом эфире 24 канала рассказал обозреватель издания НВ Иван Верстюк.

      О Богдане и журналистах

      По словам Верстюка, Андрей Богдан продолжает вести свою войну с журналистами.

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      "Он все хочет выстроить себе максимально комфортную медийную среду для того, чтобы избежать критики, лишних советов, контроля", – отметил обозреватель.

      Я вас уверяю, что когда начнутся со временем анализы электронных деклараций, то Богдан вообще, наверное, разойдется,
      – отметил Верстюк.

      "Украинская журналистика очень хорошо знает этот урок, что не должен учить журналистов журналистике тот, кто сам никогда не был журналистом", – сказал обозреватель.

      Это смешно, что Богдан указывает журналистам о самоочищении. Если вы хотите решить проблемы медиарынка, например, в той же партии "Голос" есть пакет законопроектов о деолигархизации СМИ. Там есть некоторые спорные вопросы, но, в принципе, неплохие здравые вещи предлагают. Хотите помочь журналистике? Пожалуйста – деолигархизовуйте медиа,
      – подчеркнул Верстюк.

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      Об обмене пленными

      По мнению Верстюка, второй этап обмена пленными между Украиной и РФ будет, в частности, зависеть от будущего визита Владимира Зеленского в США.

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      "Россия почему-то ожидает, что Дональд Трамп занял более российскую позицию, чем раньше", – сказал Верстюк.

      Он рассказал, что недавно общался с генералом Беном Ходжесом, который активно причастен к формированию американской политики в отношении Украины. Тот отметил, что Путин зря надеется на то, что американцы пойдут на какие-то уступки по русскому вопросу, санкций и заключенных.

      Касательно поддержки Украины есть консенсус между демократами и республиканцами. И будущие президентские выборы США никак не повлияют на этот баланс. То есть украинский и российский вопросы – это аксиомы для демократов и республиканцев США,
      – добавил обозреватель.

      К слову, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируют провести уже в скором времени.

      Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?
      7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из русского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряков, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

      Про Авакова

      Едва ли не самым большим запросом и требованием общества было и остается увольнение с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако президент Владимир Зеленский решил оставить его в должности, якобы только на полгода. По мнению Верстюка, Зеленский оставил Авакова в должности, ведь ему выгоднее иметь лояльного к себе министра, чем министра-оппозиционера.

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      Он отметил, что Аваков является достаточно масштабной фигурой украинской политики, с ним связывают праворадикальные движения, которые могут дестабилизировать ситуацию на улицах. Также, кроме "Нацкорпуса" и "Нацдружин", Аваков имеет огромное влияние в Харькове, убежден Верстюк.

      Поэтому, по мнению Ивана, Зеленский решил, что лучше оставить министра в должности, хотя это и имеет огромные риски. Сейчас возбуждено около тысячи дел о коррупции, и, как сказал Верстюк, они вряд ли когда-нибудь дойдут до суда под руководством Авакова.

      Кроме того, Аваков традиционно влияет на Министерство инфраструктуры. Ранее он контролировал его, потому что это была квота "Народного фронта", а во главе министерства был Владимир Омелян. Но и другие министры и их заместители получали от него телефонные звонки, которые имели отношение к работе государственных предприятий,
      – заявил Иван Верстюк.

      Также он добавил, что в случае с Аваковым не стоит рассчитывать на то, что он легко расстанется со своей должностью. Более того, как подчеркнул Верстюк, через полгода Аваков не уйдет в отставку.

      Больше об Арсене Авакове – читайте в материале 24 канала


      Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Журналисты СМИ Медиа Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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