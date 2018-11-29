Зачем делать из Турции вторую Россию? – эксперт о перекрытии Босфора для россиян

Турция вряд ли пойдет на обострение отношений с Россией из-за призыва Украины перекрыть Босфор для российских судов.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский, комментируя заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о том, что Украина будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.

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Он акцентировал – в международном праве действует принцип взаимности: если стороне что-то ограничили или совершившили незаконные действия, то она принципом взаимности имеет право на соразмерный ответ другой стороне.

Зачем Эрдогану обострять отношения с Россией, если они не так давно их наладили? Но самое важное – пролив закрывается для военных кораблей воюющих государств. А наш гарант так сказал: "Мы ни с кем не собираемся воевать". И турки не участвуют ни в какой войне,

– отметил аналитик.

Пролив Босфор контролируется полностью Турцией, напомнил эксперт, и она не перекрывала пролив даже тогда, когда российский самолет пролетал над ее территорией и был сбит.

"Турция вряд ли отреагирует на этот призыв. По крайней мере, публично. Ответ прост: Турция обеспечивает прохождение всех судов через Босфор, в соответствии с правилами, определенными уставом ООН. Учитывая, как весь мир осуждал блокировку и на выходе, и на входе в Керченский пролив торговых судов – зачем делать из Турции вторую Россию?" – заметил Вигиринский.

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Вигиринский пояснил: ситуация в Азове не влияет на двусторонние отношения между Турцией и Российской Федерацией. Турция может взять на себя добровольную роль переговорщика между отношениями Украины и России. Так как имеет в этом заинтересованность – мы прибрежные государства, имеющие общие границы. Плюс практика обмена пленными.

Если Украина попросит Турцию перекрыть Босфор – это как минимум поставит в неловкое положение Эрдогана. Не надо перегибать там, где нам и так стараются помочь. По крайней мере, вербально и публично. А вы на него давите и хотите, чтобы он обострил отношения со своим торговым и военным партнером,

– убежден эксперт.

Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для России: карта

Вигиринский напомнил: в Эрдогана и Путина за последнее время сложились довольно приемлемые, нормальные отношения, в том числе связанные с Турецким потоком-1 и Турецким потоком-2. Ко всему – Турция и Россия являются сторонами-участниками по урегулированию ситуации в Сирии. И еще – Турция заинтересована в российских туристах, а Россия – в турецком продукте агропромышленного комплекса.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.