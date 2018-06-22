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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Зачем мужчины во всем мире надевают обувь на каблуках: видео

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Мужчины на каблуках
Мужчины на каблуках / Скриншот

Надеть ее каблуки и ощутить себя на ее месте — мужчины во всем мире надевают женские туфли, чтобы пройти в них полтора километра и привлечь внимание к проблеме сексуального насилия в отношении женщин.

Видео мероприятия организаторы опубликовали на своем сайте.

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Организаторы считают, что люди, которые не знакомы с сексуальным насилием мужчин в отношении женщин, не хотят ничего знать и слышать об этом.

Смотрите видео с мужчинами на каблуках в США

Люди же, которые в своей жизни испытали насилие, хотят забыть об этом. И эта акция – способ открыто заговорить о проблемах, которые привыкли замалчивать. Она проходит в США с 2001 года.

"Насилие в отношении женщин влияет не только на женщин. Мужчин ранит, когда в отношении женщин, о которых они заботятся, проявляют насилие. Когда они пытаются развивать отношения с женщинами в атмосфере страха, недоверия и вины. И то же насилие, которое проявляют к женщинам, может касаться так же и мужчин, ведь насилие – это не о сексе. Это о силе, контроле и нападении", – утверждает инициатор акции, семейный терапевт и лицензированный профессиональный клинический советник в Калифорнии Фрэнк Бэйрд.

Теги: LifeStyle Новости США
Источник: 24 Канал
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