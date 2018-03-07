Зачем нам мир без России? – Путин назвал условие, когда РФ может применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о применении РФ ядерного оружия может быть принято только как ответный удар.

Такое заявление российский президент сделал в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", пишут "РИА Новости".

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"Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важна, очень чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения – это так называемый ответный, встречный удар", – заявил Путин.

Российский лидер отметил, что Кремль применит ядерное оружие в ответ тогда, когда будет точно зафиксировано, что на территорию России упадет "чужая" ядерная ракета.

Решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить,

– подчеркнул он.

По мнению Путина, даже если ядерная борьба приведет к мировой катастрофе, это не будет важнее "исчезновения" России.

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу спросить: а зачем нам такой мир, если не будет России?" – заявил Путин.

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками.