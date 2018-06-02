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Зачем Россия создала в аннексированном Крыму десантный батальон и на кого планирует натравить

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Российская власть создала батальон воздушного десанта на оккупированном полуострове. Таких войск не было в Крыму даже при Советском Союзе. Батальон уже сейчас оснащен современным стрелковым оружием, самоходными артиллерийскими установками, бронированной техникой, созданной с учетом опыта войны в Сирии. Но скоро сюда доставят еще новее вооружение.

Во время весеннего призыва крымских ребят отправили в российский десант, служить в войсках, которых еще в прошлом году на территории Крыма не было.

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В декабре 2017 года Россия создала в Феодосии отдельный десантно-штурмовой батальон. "Голубые береты" – это отдельный вид войск для наступлений и боевых действий в тылу противника. Войска для обороны аналитик Константин Машовец сравнивает с обухом, а десантников с плетью.

Десантники – это болезненный кнут. Десант очень маневренний, способен действовать на больших расстояниях,
– отметил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Батальон на 70% укомплектован крымчанами-контрактниками, утверждает командующий воздушно-десантных войск России Андрей Сердюков. Но командир батальона признается, его основа – совсем не местные, а солдаты с боевым опытом.

Военнослужащие по контракту прибыли в части воздушно-десантных войск на приоритетной основе для комплектования опять же приоритетного батальона. Поэтому все они имеют боевой опыт. Это костяк батальона, который будет воспитывать вновь прибывших солдат срочной службы,
– сказал командир 117-го отдельного десантно-штурмового батальона Алексей Толмачев.

Батальон уже сейчас имеет современное стрелковое оружие, самоходные артиллерийские установки, бронированную технику, в частности бронеавтомобили "Рысь" и "УАЗ Патриот", которые создавались с учетом опыта войны в Сирии. На 2018 год запланировано доставить на полуостров еще более новое вооружение. В планах Минобороны России – иметь в Крыму целый полк "голубых беретов". Десантные подразделения предназначены для наступления и диверсий в тылу противника, объясняют военные эксперты.

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Крымский отдельный батальон вошел в состав 7-й горной гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Москва применила ее в российско-грузинской войне, в Чечне. Ее подразделения принимали участие в захвате Крыма.

Воевать крымским десантникам таки придется, ибо без боевого опыта – это уже не десантник, сказал в Крыму их командующий Андрей Сердюков.

Боевой опыт для воздушно-десантных войск – это основной двигатель нашего развития. Конечно, без боевого опыта воздушно-десантные войска существовать не могут,
– подчеркнул он.

Это может быть Сирия, потому что 7-я горная дивизия, в которую входит батальон, там присутствует уже более трех лет. А могут попасть и на Донбасс. Ибо, как минимум, одно из подразделений дивизии там уже воевало.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 канал
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