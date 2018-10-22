Намедни министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном разгроме террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. И можно было бы переживающим россиянам порадоваться окончательной победе над террористами, если бы не целый ряд сомнений и подозрений.

Так, например, в октябре-2017 президент РФ Владимир Путин, на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов, заявил об освобождении 90% территории САР от террористов.

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В ноябре, в ходе встречи с так называемым президентом Сирии Башаром Асадом Путин упоминал восстановление полной территориальной целостности Сирийской Автономной Республики. В декабре-2017 Путин так же заявил об освобождении Сирии от террористов. И так с завидной регулярностью в ходе тех или иных встреч и мероприятий.

Что же до министра обороны РФ Сергея Шойгу, то он также заявлял о полном разгроме ИГИЛ и освобождении Сирии в декабре-2017, и в апреле-2018. Но важна одна деталь, которая в ходе отчетов и докладов меняет свое значение.

Дело в том, что в новом заявлении Шойгу говорится об освобождении территории, на которой проживает более 90% населения страны, хотя раньше говорилось об освобождении 90% территории страны. Так собственно, зачем Россия снова победила в Сирии?

Во-первых, речь не идет непосредственно о понятии победы, а мы видим, как меняется структура нарратива в речах официальных лиц. На сегодняшний день под контролем проправительственных сил отнюдь не 90% территории Сирии, а менее 75%. Поэтому привычные пропаганде 90% теперь интерпретируют как количество проживающих на освобожденных территориях.

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Вызвано это тем, что Россия более не может напрямую помогать сирийскому руководству в освобождении территорий, ведь оставшиеся находятся либо в зоне интересов США, либо Турции. И недавний конфуз с Идлибом тому прямое доказательство. Воевать с местными российские наемники горазд, а когда речь заходит о турецких коммандос и морпехах США то акценты сразу меняются.

Во-вторых, Сергею Шойгу, на фоне оглушительных провалов ГРУ и полной немощности в противостоянии с ФСБ как воздух нужен был новый "победобесный" пиар. И он его получил, убив двух зайцев, напомнив "что он жив" и заменив нарратив 90%. Хотя и эти данные можно с легкостью подать сомнению.

А потому, с учетом традиции и потребностей пропаганды, об окончательной победе над терроризмом в Сирии мы услышим еще неоднократно.

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