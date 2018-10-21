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      Зачем Трамп распродает стратегические резервы нефти США

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      Дональд Трамп готов выплеснуть на рынок 30 миллионов баррелей нефти из резервов
      Дональд Трамп готов выплеснуть на рынок 30 миллионов баррелей нефти из резервов / Vestikavkaza.ru

      На этой неделе рынок нефти ощутил необычное колебание, вызванное резким притоком американского черного золота объемом 1,1 милиона баррелей, которое поступило не за счет роста добычи, а прямиком из стратегических запасов США.

      При этом, назвать это неожиданностью сложно, ведь Дональд Трамп еще в конце лета заявил о намерении продавать нефть из стратегических резервов. Всего запасники намерены опустошить на 11 миллионов баррелей.

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      На фоне того как в самих США наблюдается исторический бум по добыче и экспорту нефти, продажа запасов из стратегических резервов кажется несколько парадоксальной, ведь это создает переизбыток сырья на рынке. Тем не менее, именно этого и пытаются добиться в Белом доме.

      Буквально через три недели, 6 ноября, в США начнутся выборы в Конгресс и одним из факторов, мотивирующих сознательного американца отдать голос за республиканцев, будет цена на бензин.

      Проблема заключается в том, что 4 ноября США накладывают абсолютное эмбарго на экспорт нефти из Ирана, и буквально за два дня до выборов рынок может отреагировать на это крайне болезненно, поддавшись спекулятивным мотивам. Таким образом, геополитические игры Белого дома могут сослужить недобрую службу Республиканской партии.

      Понимая сложность ситуации, Дональд Трамп готов выплеснуть на рынок 30 миллионов баррелей из резервов, что не только станет крупнейшей распродажей из резервов США за последние 50 лет, но и создаст на рынке переизбыток, следствием которого станет стремительное падение цены.

      Но, стоит понимать, что явление это будет иметь ситуативный характер, и цена на нефть со временем вернется на прежние позиции. Но, в борьбе за голоса, Белому дому хватит и нескольких дней видимого падения цен на бензин.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости США Новости политики нефть Публикации Дональд Трамп Цены
      Источник: Злой Одессит
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      Новости за 21 октября
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