Зачем ты ребенка рожала?, – певица Оля Цибульская резко рассказала о материнстве

Современная женщина должна все уметь соединить. Уход за ребенком, работа в помещении, карьера – это далеко не все, чем занимается молодая мама. Певица Оля Цибульская откровенно рассказала о своем отношение к материнству.

Эта тема для артистки очень близка, ведь она совместно с мужем воспитывает 3-летнего сына Нестора. Оля Цибульская решила объяснить, почему женщинам не стоит стесняться того, что они нанимают на работу няню.

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"Зачем ты ребенка рожала, если оставляешь на няню? Ты же мать!" Тот факт, что няня дает тебе возможность быть мамой, а не бледным зомби, наше общество не принимает во внимание. Молодая мама и так постоянно переживает: "Достаточно ли я хорошая?" А чувство вины перед ребенком сильнее! И на него пытаются давить... Бесконечно! Ну, или пока ребенок не вырастет,

– пояснила Оля Цибульская.

По словам певицы, уже прошли те времена, когда женщины кипятили пеленки, а детей вообще рожали в поле. Поэтому Оля Цибульская убеждена, что обращаться за помощью к няне или мужа – это не стыдно.

"Хорошая мама – это счастливая, реализованная и здоровая! Девушки, пожалуйста, не пытайтесь тянуть все на себе! Чувствуете, что нужна помощь – не бойтесь ее просить у мужа, у родителей, родственников или друзей, если есть возможность – помощница по дому тоже вариант, у меня их 2, и я не представляю, где бы брала силы быть мамой, если бы не мои феи. Вы нужны своему малышу в адеквате", – добавила Оля Цибульская.