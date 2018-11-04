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      Зачем ты ребенка рожала?, – певица Оля Цибульская резко рассказала о материнстве

      227 Читати новину українською
      Оля Цибульская
      Оля Цибульская

      Современная женщина должна все уметь соединить. Уход за ребенком, работа в помещении, карьера – это далеко не все, чем занимается молодая мама. Певица Оля Цибульская откровенно рассказала о своем отношение к материнству.

      Эта тема для артистки очень близка, ведь она совместно с мужем воспитывает 3-летнего сына Нестора. Оля Цибульская решила объяснить, почему женщинам не стоит стесняться того, что они нанимают на работу няню.

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      "Зачем ты ребенка рожала, если оставляешь на няню? Ты же мать!" Тот факт, что няня дает тебе возможность быть мамой, а не бледным зомби, наше общество не принимает во внимание. Молодая мама и так постоянно переживает: "Достаточно ли я хорошая?" А чувство вины перед ребенком сильнее! И на него пытаются давить... Бесконечно! Ну, или пока ребенок не вырастет,
      – пояснила Оля Цибульская.

      По словам певицы, уже прошли те времена, когда женщины кипятили пеленки, а детей вообще рожали в поле. Поэтому Оля Цибульская убеждена, что обращаться за помощью к няне или мужа – это не стыдно.

      "Хорошая мама – это счастливая, реализованная и здоровая! Девушки, пожалуйста, не пытайтесь тянуть все на себе! Чувствуете, что нужна помощь – не бойтесь ее просить у мужа, у родителей, родственников или друзей, если есть возможность – помощница по дому тоже вариант, у меня их 2, и я не представляю, где бы брала силы быть мамой, если бы не мои феи. Вы нужны своему малышу в адеквате", – добавила Оля Цибульская.

       

      Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Дети и несовершеннолетние Советы
      Источник: 24 Канал
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