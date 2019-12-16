Зачем убили Павла Шеремета: версии следствия

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Под авто, которым он управлял, была установлена взрывчатка. Следствие этого дела длилось больше трех лет, были опрошены более 3000 человек и проведено 47 экспертиз. Зачем убили Павла Шеремета – до сих пор не известно.

Первые версии следствия

В 2016 году советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит рассказал о четырех версиях убийства журналиста, которые рассматривает следствие:

профессиональная деятельность;

неприязнь в отношениях или личные мотивы;

российский след (дестабилизация ситуации);

покушение на Елену Притулу (руководительницу "Украинской правды").

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Также, в этом году губернатор Закарпатья Геннадий Москаль озвучил свою версию убийства журналиста. Он считал, что Шеремет освещал реальную картину происходящего в стране, и это многим не понравилось.

За расследование убийства журналиста 21 июля 2016 года взялось ФБР.

Расследование журналистов

В 2017 году результаты своей работы показали журналисты. В фильме "Убийство Павла" они нашли больше, чем правоохранители. Новые записи с видеокамер, новые свидетели, факты слежки за журналистами и даже экс-сотрудника СБУ, которого заметили неподалеку от дома журналиста в ночь перед его смертью. Но ни одна версия по мотивам преступления не получила четких доказательств, а следствием недоволен никто – от журналистов и до чиновников наивысшего ранга.

Последние версии следствия

Следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности". Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых:

Яна Дугарь – младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени.

– младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени. Юлия Кузьменко – военный медик и волонтерка. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава.

– военный медик и волонтерка. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Андрей Антоненко – украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженным силами и пошел служить в Силы спецопераций.

– украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженным силами и пошел служить в Силы спецопераций. Владислав Грищенко – военный с позывным "Буча". Является специалистом по минно-взрывному делу.

– военный с позывным "Буча". Является специалистом по минно-взрывному делу. Инна Грищенко – военная с позывным "Пума". Семью Грищенко также подозревают в подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло в Косово на Ивано-Франковщине. Суд взял супругов под стражу на время расследования.

По информации полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко якобы заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку. Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло.



Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

В полиции 19 июля 2019 года, сообщили, что с июля 2018 года по делу Шеремета:

допрошены более 200 человек,

проведены другие следственные действия, в том числе более 100 временных доступов к вещам и документам; проведено 13 комплексных судебных экспертиз, ряд осмотров вещей и документов;

наложено 3 ареста на информацию;

направлено 2 международных поручения о проведении следственных действий на территории США и Швеции.

На брифинге, который состоялся 12 декабря 2019 года, рассказали такие детали расследования:

Следствие провело более 800 изъятий документов, в частности, у мобильных операторов.

Допросили свыше 3 тысяч человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир.

Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44 тысячи абонентов.

Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

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Следующий этап, который ведет следствие и надеется вскоре обнародовать важную информацию, – имя заказчика преступления. Президент Зеленский по завершению брифинга выразил надежду – заказчика "возьмут" и это станет точкой в расследовании этого резонансного дела.

Что нужно знать о расследовании убийства Шеремета – смотрите видео: