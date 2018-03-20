14:07
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Виталий Кулик
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Виталий Кулик

Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы

813
Евгений Бакулин
Евгений Бакулин / Громадське телебачення

Верховная Рада Украины поддержала представление Генпрокурора Юрия Луценко относительно снятия депутатской неприкосновенности и арест фигуранта дела о "вышках Бойко", народного депутата от "Оппозицийного блока" Евгения Бакулина.

Создается впечатление, что парламентарии готовы сдавать наиболее одиозных персонажей из своей среды. Часть из тех, кто потерял депутатскую неприкосновенность уже может ставить крест на своем политическом будущем. И это хорошо. Политикум очищается. Но нужно не только привлекать к уголовной ответственности "бывших", но и создавать предохранители для того, чтобы "новые" не сели на те же самые схемы. А лучше ликвидировать сами схемы.

Читайте также: Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного

Собственно, об этом говорилось на заседании Комитета по вопросам Регламента и организации работы ВР 12 марта во время рассмотрения представления Луценко на арест Бакулина. Генпрокурор предоставил подробную информацию по раскрытой и ликвидированной схеме хищения государственных средств при закупке буровых установок, известных, как "вышки Бойко". Уже 15 марта Верховная Рада поддержала арест. Бакулина ждет заочное осуждение и международный розыск.

Глава ГПУ подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, которые сделают невозможным побег подозреваемых чиновников. Генпрокуратура предлагает изымать дипломатические паспорта у нардепов, по которым вносится представление на снятие неприкосновенности. Дабы не было соблазна улизнуть на чартере.

В то же время, история с Бакулиным прошла почти не замеченной для широкой общественности из-за дела Надежды Савченко, которую могут обвинить в подготовке государственного переворота и террористических атак против органов власти.

При этом отличается и реакция нардепов и журналистов на эти два ТОП-события. Если по делу Савченко блогосфера взорвалась юмором и сатирой, откровенно насмехаясь над ГПУ и СБУ, то по отношению к доказательствам в деле Бакулина юмора не наблюдалось. Критики акцентировали внимание на том, что до сих пор Генпрокуратура не внесла представление на привлечение к уголовной ответственности самого Юрия Бойко. В то же время, фактаж Луценко по Бакулину депутатов полностью удовлетворил.

Да, Евгений Бакулин находится за пределами Украины. Вряд ли он вернется для суда. Скорее всего, он пополнит ряды "криминальных беженцев" в России. Говорят, что их компактно селят где-то в Ростовской области или в оккупированном Крыму. Вопрос не в этом.

Но, на мой взгляд, важно, что итогом подобных "чисток" ВР должна стать не только "выбивания" кнопкодавов из актиыной депутатской жизни, а создание условий, когда ни один чиновник нынешнего Кабмина не смог бы прикупить за госсредства таких "вышек", как в свое время Бойко с Бакулиным.

Читайте также: Експерт розповів, за яких умов можуть судити депутата з "Опоблоку", який виїхав з України

Автор: Виталий Кулик
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Верховная Рада Юрий Луценко Евгений Бакулин Юрий Бойко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сегодня, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 84
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сегодня, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
336
В России отравили Олега Сенцова, – эксперт
сегодня, 12:24 В России отравили Олега Сенцова, – эксперт
1535
Видео
сегодня, 12:10 Видео "Что, вс*ались?" с Савченко: у нардепа прокомментировали скандальный ролик
2801
Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
сегодня, 12:01 Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
Віталій Кулик 813
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук