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Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи

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Никол Пашинян
Никол Пашинян / russian.rt.com

Ну что, началось. В Армении – первая крупная зачистка олигархата, проводимая новым премьером Николом Пашиняном.

Под раздачу попал клан Григорянов – мощный и влиятельный с центром в городе Эчмиадзин (Вагаршапат). Это духовный центр всех армян.

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Все в лучших традициях Януковича. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела обыски в особняках двух местных кланов – Григорянов и Асатряном. Оба являются конкурентами в городе и держат тут весь бизнес.

В ходе обысков был арестован Манвел Григорян – депутат Республиканской партии Армении, генерал, бывший замминистра обороны и "герой войны" в Нагорном Карабахе. Его взяли за незаконное хранение оружия.


Генерал Манвел Григорян, бывший замминистра обороны, герой войны в Нагорном Карабахе

Арестовали и его сына – Карена Григоряна, мэра Эчмиадзина.


Карен Григорян – сын Манвела Григоряна, мэр Эчмиадзина

Ну и наконец, также задержали и представителя другого клана – Артура Асатряна, криминального авторитета по прозвищу "Дон Пипо", который также имеет бизнес в Москве. Вместе с тем арестовали 4 охранников Асатряна – граждан РФ.

Дон Пипо
Артур Асатрян (дон Пипо) – криминальный авторитет Армении и Москвы, глава клана Асатрянов.

А теперь самое эпичное, из-за чего армяне не спали всю ночь. Во время обысков в доме генерала Григоряна найдены:

  • 2 тигров, содержащихся в клетках, которым Григорян скармливал еду для солдат, присвоенную им в 2016 году;
  • 1 медведь и целый вольер для него на улице;
  • целые коробки еды, которая предназначалась для армянских солдат в виде помощи от всех жителей Армении, когда в апреле 2016 году в Нагорном Карабахе была эскалация. Тут и кетчуп, и банки тушнки, и лекарства, и одежда, и сгущнка.
  • 21 тысяча боевых патронов
  • 39 пистолетов и 79 автоматов + еще 12 тысяч патронов
  • противотанковые ракеты к РПГ
  • машины скорой помощи, УАЗы и ВАЗы, которые бизнес в 2016 году отправил на помощь армии

В общем, полное видео обысков и трофеев тут:

Григоряну также выдвинули обвинения в воровстве гуманитарной помощи военным в 2016 году.

После ареста Григорянов Республиканская партия Армении заявила, что видит в их деле политическую составляющую. Несколько руководителей партии прибыли в СИЗО на встречу с Манвелом Григоряном.

Также под СИЗО пришли сторонники генерала и устроили акцию протеста. Там же произошли столкновения между ними и полицией.

Для нового премьер-министра Никола Пашиняна дело Григорянов будет настоящим испытанием. Этот клан не трогали около 20 лет и Григоряны будут биться до последнего.

А для РПА – это первое настоящее противостояние с новыми армянскими властями и мощнейший удар по рейтингу накануне досрочных парламентских выборов, которые пройдут в этом году.

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Скандал Коррупция Никол Пашинян Новости Армении
Источник: Facebook Iliya Kusa
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