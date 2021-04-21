Полицейские Одесской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Измаильском районе. На промышленном предприятии произошла авария, которая забрала жизнь одного из работников.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на предприятии под Одессой. Следователи выясняют детали ситуации. К теме В Днепре автокран переехал бабушку возле перехода: она осталась живой – видео 18+ Что известно об аварии Инцидент произошел 20 апреля на судостроительной фирме в Килии.

Как сообщают в полиции, инцидент произошел из-за того, что водитель погрузчика не заметил работника.

Из-за этого наехал на 56-летнего коллегу.

К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители занимаются расследованием и классификацией дела. Полиция не уточняет, где именно произошел инцидент. Но согласно открытым источникам, в Килии есть Килийский судостроительно-судоремонтный завод. Обратите внимание! В Одессе тоже 20 апреля произошла еще одна трагическая гибель на предприятии – на стройплощадке 20-летнего парня засыпало грунтом. Он погиб во время выполнения прямых функциональных обязанностей.