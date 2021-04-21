Задавил насмерть: под Одессой произошло ДТП с погрузчиком на предприятии
Полицейские Одесской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Измаильском районе. На промышленном предприятии произошла авария, которая забрала жизнь одного из работников.
Источник:Нацполиция
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на предприятии под Одессой. Следователи выясняют детали ситуации.
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Что известно об аварии
- Инцидент произошел 20 апреля на судостроительной фирме в Килии.
- Как сообщают в полиции, инцидент произошел из-за того, что водитель погрузчика не заметил работника.
- Из-за этого наехал на 56-летнего коллегу.
- К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- Правоохранители занимаются расследованием и классификацией дела.
Полиция не уточняет, где именно произошел инцидент. Но согласно открытым источникам, в Килии есть Килийский судостроительно-судоремонтный завод.
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