В Днепре банда взорвала банкомат, чтобы его ограбить. Также взрыв повредил часть здания. Мужчины похитили 330 тысяч гривен и скрылись, однако впоследствии их задержали.

Само ограбление случилось 17 марта на улице Александра Поля. А о задержании злоумышленников сообщили 14 мая.

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Подозрение объявили жителям Днепра, которым 32 и 33 года. В их домах провели обыски и нашли немало незаконного.



Пистолет подозреваемого в ограблении банкомата / Фото Нацполиции

Что у них изъяли:

деньги;

2 пистолета;

патроны;

граната с жаром;

дымовые шашки;

бронежилеты;

пакеты с наркотиками;

фрагменты карт с расположением ограбленного банкомата;

черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.



Оружие и граната, которую нашли у подозреваемого в ограблении банкомата / Фото Нацполиции

Кроме этого, в гараже одного из подозреваемых обнаружили газовый и кислородный баллоны, резиновые шланги и металлические трубки. Как это связано с ограблением – не сообщается.



Газовый баллон в гараже задержанного / Фото Нацполиции

Что грозит мужчинам

Сейчас злоумышленникам уже избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Правоохранители сообщили о подозрении задержанным по нескольким статьям. За каждую из них предусмотрено разное наказание:

кража – от 5 до 8 лет тюрьмы

умышленное повреждение имущества – от 3 до 10 лет тюрьмы

незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами – от 3 до 7 лет тюрьмы

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