Взорвали банкомат и украли 330 тысяч: задержали вооруженную банду из Днепра – видео
В Днепре банда взорвала банкомат, чтобы его ограбить. Также взрыв повредил часть здания. Мужчины похитили 330 тысяч гривен и скрылись, однако впоследствии их задержали.
Источник:полиция Днепропетровщины
Само ограбление случилось 17 марта на улице Александра Поля. А о задержании злоумышленников сообщили 14 мая.
К теме Надевал резиновую маску и угрожал: задержали серийного грабителя из Днепропетровщины – фото
Больше о задержанных
Подозрение объявили жителям Днепра, которым 32 и 33 года. В их домах провели обыски и нашли немало незаконного.
Пистолет подозреваемого в ограблении банкомата / Фото Нацполиции
Что у них изъяли:
- деньги;
- 2 пистолета;
- патроны;
- граната с жаром;
- дымовые шашки;
- бронежилеты;
- пакеты с наркотиками;
- фрагменты карт с расположением ограбленного банкомата;
- черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.
Оружие и граната, которую нашли у подозреваемого в ограблении банкомата / Фото Нацполиции
Кроме этого, в гараже одного из подозреваемых обнаружили газовый и кислородный баллоны, резиновые шланги и металлические трубки. Как это связано с ограблением – не сообщается.
Газовый баллон в гараже задержанного / Фото Нацполиции
Что грозит мужчинам
Сейчас злоумышленникам уже избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Правоохранители сообщили о подозрении задержанным по нескольким статьям. За каждую из них предусмотрено разное наказание:
- кража – от 5 до 8 лет тюрьмы
- умышленное повреждение имущества – от 3 до 10 лет тюрьмы
- незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами – от 3 до 7 лет тюрьмы
Другое ограбление Похитили более 800 тысяч гривен из машины: правоохранители задержали 2 львовян – видео
Обыск помещений и авто задержанных: видео Нацполиции
Поделиться новостью