Об этом сообщили вечером 6 июля. Также правоохранители задержали сообщника девушки.

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Скрывались на Львовщине

Правоохранители начали расследовать этот инцидент 28 июня. Прежде всего проверяли все возможные версии указанного преступления.

В частности, и была версия инсценировки похищения с целью получения денежного вознаграждения. Впоследствии именно эта теория стала основной.

Это объяснили тем, что парню похищенной начали присылать сообщения, где требовали перевести криптовалюту. Полицейские установили, где была "разыскиваемая" и ее 29-летний подельник. Они скрывались во Львовской области.



Блогерша и ее подельник / Фото Нацполиции

Что грозит блогерше

Паре уже избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Однако они могут выйти под залог в 3 миллиона гривен. Злоумышленников после задержания направили в следственный изолятор.

Им объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Если вину пары смогут доказать, им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Задержание подельника блогерши / Фото Нацполиции

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