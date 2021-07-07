Задержали блогершу, которая инсценировала собственное похищение: получила СИЗО вместо биткоинов

7 июля 2021 , 11:53
Читати новину українською

Источник:

Полиция Харьковской области

Блогершу Екатерину Якимов, которая инсценировала собственное похищение, задержали и направили в следственный изолятор. Вместо 5 биткоинов, которые она требовала, 22-летняя девушка может получить пребывание в тюрьме.

Об этом сообщили вечером 6 июля. Также правоохранители задержали сообщника девушки.

К теме Блогер из Харькова инсценировала собственное похищение: требовала 5 биткоинов

Скрывались на Львовщине

Правоохранители начали расследовать этот инцидент 28 июня. Прежде всего проверяли все возможные версии указанного преступления.

В частности, и была версия инсценировки похищения с целью получения денежного вознаграждения. Впоследствии именно эта теория стала основной.

Это объяснили тем, что парню похищенной начали присылать сообщения, где требовали перевести криптовалюту. Полицейские установили, где была "разыскиваемая" и ее 29-летний подельник. Они скрывались во Львовской области.


Блогерша и ее подельник / Фото Нацполиции

Что грозит блогерше

Паре уже избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Однако они могут выйти под залог в 3 миллиона гривен. Злоумышленников после задержания направили в следственный изолятор.

Им объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Если вину пары смогут доказать, им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. 

Задержание подельника блогерши / Фото Нацполиции

Другая блогерша Покажу вам сиськи, – после погрома киевская блогерша уговаривала полицию не забирать их в участок

Что было известно ранее

  • К правоохранителям обратилась подруга блогерши 27 июня.
  • Она сообщила, что Екатерина Якимов не отвечает на звонки.
  • "Похитители" требовали у ее влиятельного спонсора из России 5 биткоинов.
  • В момент "похищения" автомобиль девушки был в Киеве.
  • Сама блогерша в это время посещала рестораны столицы.
  • Там она рассчитывалась своей банковской картой.
  • Также планировала арендовать элитный автомобиль.
Автор: Олександр Марчак