Задержали блогершу, которая инсценировала собственное похищение: получила СИЗО вместо биткоинов
Источник:Полиция Харьковской области
Блогершу Екатерину Якимов, которая инсценировала собственное похищение, задержали и направили в следственный изолятор. Вместо 5 биткоинов, которые она требовала, 22-летняя девушка может получить пребывание в тюрьме.
Об этом сообщили вечером 6 июля. Также правоохранители задержали сообщника девушки.
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Скрывались на Львовщине
Правоохранители начали расследовать этот инцидент 28 июня. Прежде всего проверяли все возможные версии указанного преступления.
В частности, и была версия инсценировки похищения с целью получения денежного вознаграждения. Впоследствии именно эта теория стала основной.
Это объяснили тем, что парню похищенной начали присылать сообщения, где требовали перевести криптовалюту. Полицейские установили, где была "разыскиваемая" и ее 29-летний подельник. Они скрывались во Львовской области.
Блогерша и ее подельник / Фото Нацполиции
Что грозит блогерше
Паре уже избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Однако они могут выйти под залог в 3 миллиона гривен. Злоумышленников после задержания направили в следственный изолятор.
Им объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Если вину пары смогут доказать, им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
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Что было известно ранее
- К правоохранителям обратилась подруга блогерши 27 июня.
- Она сообщила, что Екатерина Якимов не отвечает на звонки.
- "Похитители" требовали у ее влиятельного спонсора из России 5 биткоинов.
- В момент "похищения" автомобиль девушки был в Киеве.
- Сама блогерша в это время посещала рестораны столицы.
- Там она рассчитывалась своей банковской картой.
- Также планировала арендовать элитный автомобиль.