Об этом сообщили 8 июля. В этот день Индустриальный суд Днепра выбирал задержанному меру пресечения.

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Уже был в тюрьме

Подозреваемому 47 лет и он местный житель. Ранее мужчина уже представал перед судом за совершение других преступлений.

Также правоохранители рассказали, что потерпевшей 44 года. Поскольку полученные травмы были достаточно серьезные, она до сих пор находится в больнице.

Как его могут наказать

Мера предосторожности, которую злоумышленнику выбрали, предусматривает 60 суток в следственном изоляторе. Под залог выйти он не сможет.

Также мужчине уже объявили подозрение по статье о покушении на умышленное убийство. Если вину докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

О какой аварии идет речь