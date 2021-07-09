Трижды переехал и протянул сожительницу в Днепре: задержали подозреваемого
Источник:полиция Днепропетровщины
В Днепре задержали мужчину, который 5 июля жестоко сбил свою сожительницу на автомобиле "Славута". Он не только трижды ее переехал, но и протянул ее по асфальту.
Об этом сообщили 8 июля. В этот день Индустриальный суд Днепра выбирал задержанному меру пресечения.
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Уже был в тюрьме
Подозреваемому 47 лет и он местный житель. Ранее мужчина уже представал перед судом за совершение других преступлений.
Также правоохранители рассказали, что потерпевшей 44 года. Поскольку полученные травмы были достаточно серьезные, она до сих пор находится в больнице.
Как его могут наказать
Мера предосторожности, которую злоумышленнику выбрали, предусматривает 60 суток в следственном изоляторе. Под залог выйти он не сможет.
Также мужчине уже объявили подозрение по статье о покушении на умышленное убийство. Если вину докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
О какой аварии идет речь
- На улице Волгоградской автомобиль "Таврия" переехал женщину.
- Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.
- Врачи обнаружили у нее разрыв печени, ушиб головного мозга и переломы.
- Впоследствии сообщили, что злоумышленника ищут.
- Автомобиль обнаружили сразу, но за рулем был другой человек.
- Журналисты узнали, что таким поступком мужчина мстил из-за расставания.