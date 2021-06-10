Полицейские выяснили, что мужчина, вероятно, убил ребенка и спрятал тело в канализации. Это произошло 2 июня.
Важно Пошел на детскую площадку и исчез: 8-летнего мальчика нашли мертвым на Днепропетровщине
Вероятный убийца хотел отомстить матери ребенка
По информации правоохранителей, между пьяным злоумышленником и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.
Тело спрятал, чтобы скрыть следы преступления.
Что грозит мужчине
Полицейские вручили подозрение злоумышленнику относительно умышленного убийства. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное.
Исчезновение ребенка: что нужно знать
- 8-летний Огла Ибрагим 2 июня пошел играть на детскую площадку и пропал. Мать аж через 4 дня сообщила полиции, что ребенка нет.
- К поискам мальчика присоединились правоохранители из разных подразделений, волонтеры, а также кинолог. Обошли все детские площадки, вокзалы, рынки, заброшенные здания и лесополосы.
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