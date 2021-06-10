Полицейские выяснили, что мужчина, вероятно, убил ребенка и спрятал тело в канализации. Это произошло 2 июня.

Важно Пошел на детскую площадку и исчез: 8-летнего мальчика нашли мертвым на Днепропетровщине

Вероятный убийца хотел отомстить матери ребенка

По информации правоохранителей, между пьяным злоумышленником и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.

Тело спрятал, чтобы скрыть следы преступления.

Что грозит мужчине

Полицейские вручили подозрение злоумышленнику относительно умышленного убийства. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное.

Исчезновение ребенка: что нужно знать

8-летний Огла Ибрагим 2 июня пошел играть на детскую площадку и пропал. Мать аж через 4 дня сообщила полиции, что ребенка нет.

К поискам мальчика присоединились правоохранители из разных подразделений, волонтеры, а также кинолог. Обошли все детские площадки, вокзалы, рынки, заброшенные здания и лесополосы.

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