Задержали вероятного убийцу 8-летнего мальчика из Покрова

Правоохранители Днепропетровщины задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве мальчика. Накануне 8-летнего ребенка нашли мертвым.

Полицейские выяснили, что мужчина, вероятно, убил ребенка и спрятал тело в канализации. Это произошло 2 июня.

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Вероятный убийца хотел отомстить матери ребенка

По информации правоохранителей, между пьяным злоумышленником и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.

Тело спрятал, чтобы скрыть следы преступления.

Что грозит мужчине

Полицейские вручили подозрение злоумышленнику относительно умышленного убийства. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное.

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