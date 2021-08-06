В Киеве задержали киллера, который убил Мамедова в Одессе, – СМИ

Возле клиники Амосова в Киеве задержали предполагаемого убийцу Лачина Мамедова. Злоумышленником оказался его однофамилец – Эльмураз Мамедов. Мужчина находился на съемной квартире – его нашли по сигналу, когда он звонил своей семье в Азербайджан.

Накануне 3 августа киллер застрелил Лачина Мамедова во дворе в Одессе. Местные телеграм-каналы пишут, что мужчину задержали ночью 6 августа. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской для подтверждения или опровержения этой информации. Однако пока они на наши звонки не отвечают.

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Задолжал предпринимателю

Злоумышленника хотели переправить в Польшу. Известно, что для совершения преступления он приехал как раз из Варшавы. Очевидно, киллер там имеет знакомых. Сейчас ищут водителя, который помогал ему сбежать.

Говорят, что причина убийства – деньги. Погибший задолжал предпринимателю с рынка "Седьмой километр" в Одессе. Из-за этого произошел конфликт во время мобильного разговора.

У Мамедова спросили: "Сколько тебе лет?" Тот ответил, что ему – 25. Предприниматель дал погибшему 25 дней на возврат денег. Однако в результате прожил 24 дня, потому что на 25 его застрелили.

Что известно об убийстве Мамедова