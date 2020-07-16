В аэропорту "Одесса" вечером 15 июля задержали совладельца гостиницы "Токио Стар" Сергея Дурача, который скрывался от следствия. В этом отеле в августе 2019 года в пожаре погибли 9 человек.

Как произошло задержание

Совладельца "Токио Стар" задержали во время оформления одного из рейсов из-за рубежа. Мужчина был среди пассажиров самолета Рим – Одесса, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя прокуратуры.

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Совладельца гостиницы задержали во время того, как он проходил соответствующий контроль в аэропорту. Затем пограничники передали фигуранта дела о пожаре работникам Нацполиции.

Что будет дальше

Представитель прокуратуры также сообщил, что задержанному, вероятно, в ближайшее время изберут меру пресечения.

Заметим, что предпринимателя объявили в розыск почти сразу после пожара в августе 2019 года. По официальным данным, тот уехал за границу за несколько дней до пожара.

Что говорит другой подозреваемый по делу

"Дурач находился это время в стране своего гражданства, которая не предусматривает экстрадиции. То, что он вернулся по собственному желанию, говорит о том, что он не будет скрываться, а то, что дело передано в суд, – что Дурач не сможет повлиять на ход следствия", – заявил первый подозреваемый в деле Вадим Черный в комментарии "Радио Свобода".

Что известно о пожаре в гостинице "Токио Стар":