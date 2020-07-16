Смертельный пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе: задержали совладельца
В аэропорту "Одесса" вечером 15 июля задержали совладельца гостиницы "Токио Стар" Сергея Дурача, который скрывался от следствия. В этом отеле в августе 2019 года в пожаре погибли 9 человек.
Как произошло задержание
Совладельца "Токио Стар" задержали во время оформления одного из рейсов из-за рубежа. Мужчина был среди пассажиров самолета Рим – Одесса, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя прокуратуры.
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Совладельца гостиницы задержали во время того, как он проходил соответствующий контроль в аэропорту. Затем пограничники передали фигуранта дела о пожаре работникам Нацполиции.
Что будет дальше
Представитель прокуратуры также сообщил, что задержанному, вероятно, в ближайшее время изберут меру пресечения.
Заметим, что предпринимателя объявили в розыск почти сразу после пожара в августе 2019 года. По официальным данным, тот уехал за границу за несколько дней до пожара.
Что говорит другой подозреваемый по делу
"Дурач находился это время в стране своего гражданства, которая не предусматривает экстрадиции. То, что он вернулся по собственному желанию, говорит о том, что он не будет скрываться, а то, что дело передано в суд, – что Дурач не сможет повлиять на ход следствия", – заявил первый подозреваемый в деле Вадим Черный в комментарии "Радио Свобода".
Что известно о пожаре в гостинице "Токио Стар":
- В ночь на 17 августа 2019 года в Одессе во время пожара в гостинице "Токио Стар" погибли 9 человек.
- Причиной пожара стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки – такие предварительные выводы озвучили в прокуратуре.
- Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были взяты под стражу.
- Еще одному совладельцу отеля Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщили о подозрении.
- Также среди подозреваемых – 30-летняя женщина, которая дежурила в отеле в ночь пожара.
- 11 октября 2019 года суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест, а 27 ноября суд отпустил под домашний арест Черного.
- 15 октября суд продлил арест Черному и определил залог в размере более 53 миллионов гривен.
- 23 июня 2020 года райсуд отказался продлить меру пресечения Черному.
- 1 июля стало известно о завершении расследования в отношении 2 сотрудников и совладельца гостиницы "Токио Стар" (Черного).