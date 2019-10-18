Задержали маньяка, который с ножом нападал на мужчин: он уже судим за два убийства

44-летний мужчина причастен как минимум к четырем нападениям за месяц. Одно из них со смертельным исходом.

Мужчина в очках и кепке посреди улиц в Киеве нападал на обычных прохожих. Как сообщает полиция Киева, он имел психические заболевания и его только недавно выписали из диспансера.

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Информация о серийном налетчике на мужчин появилась в начале сентября. Тогда пострадал 26-летний мужчина, чуть позже ножевые ранения в шею получил 22-летний парень. В октябре при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина.



Масштабные поиски продолжались в течение нескольких дней / npu.gov.ua

Массовое беспокойство возникло, когда появился первый смертельный случай – своего 69-летнего отца зарезанным прямо возле собственного дома на улице Вершигоры нашел сын.

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Тогда правоохранители, волонтеры и общественные активисты развернули масштабные поиски. Близ мест, где маньяк нападал на людей, постоянно дежурили охранники.

В конце концов, 17 октября злоумышленника нашли. Он жил вместе с родителями после того, как выписался из специализированной больницы для душевнобольных.



Мужчина только недавно вышел из психоневрологического диспансера / npu.gov.ua

В его квартире нашли несколько ножей. Вероятнее всего, именно с ними мужчина нападал на обычных прохожих. Убийцу задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

Как действовал маньяк?

Однотипно. Что сразу обеспокоило горожан. Все преступления происходили в один и тот же промежуток времени: с 8 до 10 вечера и только на Левом берегу – на границе Днепровского и Деснянского районов Киева. Под угрозой были жители таких массивов как Радужный, Лесной, Воскресенка и района Троещина, в частности возле гипермаркета "Эпицентр".



Районы Киева, где гулял маньяк

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