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Задержали охранника, который отключил систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерово

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Задержали охранника, который отключил систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерово
Задержали охранника, который отключил систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерово / Соцсети

Полиция задержала сотрудника частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", отключил систему оповещения.

Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

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"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, среди них технический директор компании-владелеца здания, арендатор помещения, в котором, вероятно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", – сказала она.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человек.

Теги: Пожар в Кемерово Новости России Пожар
Источник: 24 Канал
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