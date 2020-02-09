Задержали вероятно причастных к стрельбе в Мукачево лиц: фото и видео спецоперации силовиков
Возле поселка Нижние Ворота на Закарпатье вечером 8 февраля правоохранители провели спецоперацию. Местные СМИ сообщили, что речь идет о задержании нескольких вооруженных людей, вероятно причастных к стрельбе в Мукачево 7 февраля.
Издание mukachevo.net и другие СМИ Закарпатья обнародовали детали инцидента.
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Что предварительно известно о спецоперации силовиков на Закарпатье 8 февраля
- Примерно в 22 часов два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.
- В это время правоохранители осуществили спецоперацию по задержанию этих автомобилей и людей, которые в них находились.
- Задержание произошло в рамках дела, касающегося стрельбы в Мукачево 7 февраля.
- У задержанных в автомобилях обнаружили много оружия.
- Полиция арестовала трех человек за "неповиновение работнику правоохранительного органа" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Одно из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжали в область с оружием. Вероятно, чтобы продолжить разборки,
– сообщил в своем телеграмм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола.
Фото с места событий у Нижних Ворот (телеграмм канал Глаголы):
Видео местных журналистов и СМИ, которые зафиксировали спецоперацию правоохранителей:
Что известно о стрельбе в Мукачево 7 февраля
- Утром, примерно в 10:00, 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба, огонь открыл неизвестный мужчина.
- В инциденте пострадали два человека: криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник.
- Охранник находится в Мукачевской больнице в тяжелом состоянии, но в сознании. Сам Пашкуляк ранен в плечо, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.