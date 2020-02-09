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      Задержали вероятно причастных к стрельбе в Мукачево лиц: фото и видео спецоперации силовиков

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      Продолжение истории со стрельбой в Мукачево / Телеграмм-канал Виталия Глаголы

      Возле поселка Нижние Ворота на Закарпатье вечером 8 февраля правоохранители провели спецоперацию. Местные СМИ сообщили, что речь идет о задержании нескольких вооруженных людей, вероятно причастных к стрельбе в Мукачево 7 февраля.

      Издание mukachevo.net и другие СМИ Закарпатья обнародовали детали инцидента.

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      Что предварительно известно о спецоперации силовиков на Закарпатье 8 февраля

      • Примерно в 22 часов два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.
      • В это время правоохранители осуществили спецоперацию по задержанию этих автомобилей и людей, которые в них находились. 
      • Задержание произошло в рамках дела, касающегося стрельбы в Мукачево 7 февраля. 
      • У задержанных в автомобилях обнаружили много оружия. 
      • Полиция арестовала трех человек за "неповиновение работнику правоохранительного органа" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

      Одно из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжали в область с оружием. Вероятно, чтобы продолжить разборки,
      – сообщил       в своем телеграмм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола

      Фото с места событий у Нижних Ворот (телеграмм канал Глаголы):

       

       

      Видео местных журналистов и СМИ, которые зафиксировали спецоперацию правоохранителей:

      Что известно о стрельбе в Мукачево 7 февраля

      • Утром, примерно в 10:00, 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба, огонь открыл неизвестный мужчина.
      • В инциденте пострадали два человека: криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник.
      • Охранник находится в Мукачевской больнице в тяжелом состоянии, но в сознании. Сам Пашкуляк ранен в плечо, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. 
      Стрельба в мукачево 7 февраля: хроника событий
       
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Артур Пашкуляк Полиция Криминальные новости Новости Закарпатья Новости Украины Стрельба
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