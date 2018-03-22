Задержан мужчина, который сообщил о подготовке теракта в поддержку Савченко

В Киеве полиция задержала жителя столицы, который сообщил о террористическом акт ев поддержку народного депутата.

Об этом пишет "Киев Оперативный" в Facebook со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Я в поддержку Савченко также готовлю террористический акт. По какому адресу? Верховная Рада!

– таким было сообщение правонарушителя, который позвонил сегодня утром в полицию Киева.

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Правоохранители обследовали прилегающую территорию к ВРУ и никаких опасных предметов не обнаружили. После чего была установлена личность мужчины, который совершил звонок. 40-летнего киевлянина задержали на улице Вербицкого в Киеве.

Известно, что мужчина ранее уже имел дело с полицией за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.

Шутнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 Уголовного кодекса – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.