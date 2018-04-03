Задержание активиста Майдана Бубенчика: журналист заявил о нарушении закона

Объявив о подозрении в убийстве бойцов "Беркута" активисту Майдана Ивану Бубенчику, правоохранители нарушили закон об амнистии участникам акций протеста.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Отметим, ранее стало известно, что на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления.

"Задержание ГПУ народного героя Ивана Бубенчика – откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования. Как участник группы военно-тактической экспертизы Генпрокуратуры по расследованию событий на Майдане требую освободить Бубенчика и восстановить законность", – говорится в сообщении Бутусова.

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Кто такой Иван Бубенчик?

Был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.