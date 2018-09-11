Задержание Ананьева в Днепре: в полиции дали официальный комментарий

Правоохранители дали официальный комментарий с объяснением, почему 10 сентября в Днепре задержали украинского блогера, ветерана АТО и писателя Валерия Ананьева.

Ранее 24 канал сообщал о том, что в Днепре задержали известного блогера, писателя и ветерана АТО Валерия Ананьева. Вечером 10 сентября в одной из местных библиотек в Днепре должна была состояться презентация книги Ананьева "Следы на дороге", куда он и направлялся. Впоследствии стало известно о том, что 25-летнего блогера задержали за старым делом, "которое подозрительно неожиданно восстановили".

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Событие, которое имеет отношение к задержанию, состоялось в январе 2016 года. Во время тренировки в спортзале в поселке городского типа Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему установили диагноз "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением",

– говорится в сообщении.

В полиции это происшествие квалифицировали по статье Уголовного кодекса Украины (легкие телесные повреждения).

"Согласно справке судмедэкспертизы, в которой была указана степень тяжести телесных повреждений, квалификацию уголовного производства было изменено на "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", – уточнили правоохранители.

После проведения следственных действий, 23 марта в связи с неявкой в органы досудебного следствия, близким родственникам подозреваемого Ананьева вручили письменное уведомление о подозрении и сообщили о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции. 4 апреля мужчину объявили в розыск.

"Все это время сотрудники полиции неоднократно разговаривали с подозреваемым по телефону и объясняли законные требования о его явке в отделение полиции. 7 июня 2018 года следственный судья Новомосковского межрайонного суда вынес постановление на принудительное задержание мужчины для избрания ему меры пресечения", — резюмировали в полиции.

В свою очередь, Ананьев назвал официальные объяснения полиции "слишком удобными". Также он выразил свое удивление относительно слов полиции о скрывании от следствия.

"Трудно понять как может публичная личность скрываться от следствия", – написал Ананьев в соцсети.

Кто такой Валерий Ананьев?Украинский блогер, писатель и путешественник, является ветераном войны на Донбассе. Был тяжело ранен и контужен в боях под Славянском и Углегорском. Все время в АТО вел видеоблог, пытаясь показать войну и будни украинской армии. Ананьев неоднократно публиковал видео с передовой.



В августе 2018-го вышла его дебютная книга "Следы на дороге", в которой говорится о войне на Донбассе.