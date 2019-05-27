Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?

25 мая в Ровно задержали двух протестующих, которые вышли на митинг против президента Владимира Зеленского. Полицейские назвали их действия "несанкционированными" и составили админпротоколы. Рассказываем, что не так с действиями правоохранителей и можно ли это связывать со сменой власти.

О чем идет речь?

25 мая в центре Ровно двое людей вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского. Полиция их задержала, потому что собрание было якобы "несанкционированным", ведь они не подали заранее соответствующей заявки.

20-летний парень и 16-летняя девушка во время протеста держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

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"Несанкционированный" митинг в Ровно

Правоохранители составили админпротоколы из-за "нарушения порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций". Также, поскольку одна протестующая несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

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В полиции оперативно назначили внутреннее расследование, чтобы установить, было ли превышение полномочий. При этом сообщили, что "задержания как такового не было, а участников акции просто пригласили в горотдел".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент также: призвал правоохранителей не принимать меры против митингующих, если они не нарушали закон.

Почему полицейские действовали вне закона?

Политический эксперт Михаил Чаплыга в комментарии 24 каналу отметил, что действия полицейских в этой ситуации были абсолютно необоснованными и митингующие никаких прав не нарушали. У нас нет понятия "санкционированный митинг". Такие бывают в России, Беларуси и еще в нескольких странах, которые не славятся демократией.

Имеют ли право несовершеннолетние участвовать в мирных собраниях? Имеют. Потому что Украина является стороной Конвенции ООН о правах ребенка, которая предусматривает подобные вещи. Вообще имеют ли право граждане Украины на мирные собрания? Имеют. Статья 39 Конституции,

– уточнил Михаил Чаплыга.

В Украине же есть исключительно статья Конституции, которая говорит об уведомительном характере таких собраний. Самого закона о мирных собраниях у нас нет. Эксперт объясняет, что при этом процедура уведомления – абсолютно не регламентирована ни в одном законодательстве. Поэтому все порядки проведения мирных собраний, принятые местными советами или установленные полицией – незаконные.

Однако как именно должно произойти сообщение о предстоящем проведении мероприятии - нигде не регламентировано. То есть буквально за минуту до начала мирного собрания можно подойти к полицейскому и сказать ему об этом. Можно сделать это и письменно, за сутки, например. Или даже в день проведения мероприятия позвонить в канцелярию, или в соответствующий исполнительный комитет городского или районного совета, и сообщить по телефону о том, что вы будете проводить такое собрание.

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По словам эксперта, в этой ситуации полиция если и должна была что-то совершить, то это следить за нарушением законодательства. Если этого не произошло, а мероприятие проходило мирно, то правоохранители должны были просто выполнять свои обязательства и обеспечивать правопорядок во время проведения собрания.

Исключениями могут быть случаи, если слоганы или плакаты митингующих призывают к свержению действующего политического строя или к изменению территориального устройства неконституционным способом. То есть, если действия подпадают под статьи Уголовного кодекса. Если не подпадают – я могу писать на слоганах все, что хочу, и это моя личная позиция,

– отметил эксперт.

Кроме того, если один человек выходит на протест, то он не может быть "собранием". Это даже не одиночный протест, потому что скорее всего это подпадает под статью 10 Конвенции – свобода выражения взглядов, а не статья 11 – свобода мирных собраний.

Два человека – это уже собрание. Однако и здесь есть нюанс: они могут быть отдельно и не иметь ничего общего. Просто их объединяет время, место и, возможно, настроения, которые они выражают. Эти два человека не обязательно скоординированы, а каждый сам по себе выражает свою точку зрения. Тогда это можно назвать флешмобом, что вообще ничем не регламентировано.

Относительно возможной связи инцидента со сменой власти Михаил Чаплыга отмечает – оно маловероятна. Просто придирчивое исполнение обязанностей полицейскими.