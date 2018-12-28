Задержание российского шпиона: СМИ установили личность капитана ВСУ, который работал на РФ

Капитаном первого ранга Вооруженных сил Украины, которого СБУ задержала по подозрению в шпионаже в пользу России, оказался Юрий Ломако – экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, что дислоцируется в Очакове.

Об этом сообщает "Преступности.нет".

24 канал сообщал, что 27 декабря на брифинге в СБУ сообщили о задержании 20 декабря руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области.

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Фото со страницы Ломако в социальной сети

По информации издания, для шпионажа в пользу России Ломако использовал свои родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций. Оттуда злоумышленник получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения Операции Объединенных сил, персональные данные "морских котиков", данные о вооружении и оперативную информацию.

Эти данные Ломако передавал в Главное разведывательное управление Генерального штаба России в оккупированном Севастополе.

Кроме того, капитан ВСУ получал информацию относительно бывшего места службы в арсенале: узнавал о количестве вооружения и боеприпасов, и соответствующие данные тоже передавал в российскую разведку.

Отметим, что младший сын задержанного служит в Силах специальных операций России.