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      Задержание "шпиона США" в РФ: Британия предостерегает РФ от "дипломатических игр по шахматам"

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      Британия предостерегает Россию от дипломатических игр по шахматам
      Британия предостерегает Россию от дипломатических игр по шахматам / news.yahoo.com

      Министр иностранных дел Великобритании Джереми Гант предостерег Россию от использования иностранных граждан в дипломатической игре по шахматам после задержании в Москве гражданина США и Британии Пола Уилана, которого уже официально обвинили в шпионаже.

      Об этом сообщает CBC.

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      Ранее 24 канал писал, что 48-летний Пол Уилан, которого в России назвали американским шпионом, кроме гражданства США и вероятно Канады, также имеет британский паспорт.

      Россия не должна использовать людей как пешек в качестве рычага влияния или использовать их в дипломатической игре по шахматам,
      – сказал Джереми Гант.

      Он также добавил, что в этом деле Соединенные Штаты взяли на себя передовую роль из-за того, что Пол Уилан имеет двойное гражданство (американское и британское).

      Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила к нему консульский доступ, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину. Также в России следствие уже предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения. Позже стало известно, что Пол Уилан имеет еще гражданство Великобритании.

      Что известно о Поле Уилане?
      Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений в семье, и надеется, что ему обеспечат соблюдение всех прав.
      Однако, брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.
      Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане. Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.
      Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

      Теги: Новости политики Великобритания Новости России Задержание Пола Уилана в России Новости США
      Источник: 24 Канал
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