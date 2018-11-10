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      Задержание со стрельбой: в Днепре полицейские арестовали иностранных грабителей

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      В Днепре полицейские со стрельбой задержали иностранных грабителей
      В Днепре полицейские со стрельбой задержали иностранных грабителей / Фото из открытых источников

      9 ноября в Днепре работники полиции пытались задержать иностранцев-грабителей. Нарушители начали сопротивляться полицейским, поэтому правоохранители в ответ открыли огонь.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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      Во время задержания беглецов, водитель автомобиля, несмотря на требования остановиться, продолжил двигаться и наехал на одного из патрульных. Также иностранцы нанесли телесные повреждения другому милиционеру.

      Зловмисники наїхали на правоохоронця
      Злоумышленники наехали на правоохранителя

      Чтобы арестовать воров, полицейские открыли стрельбу, в результате чего удалось остановить автомобиль а беглецов задержать. Выяснилось, что двое граждан Грузии, 32-х и 42-х годов, прибыли в Украину, чтобы совершать преступную деятельность.

      В частности, они могут быть причастны к серии имущественных преступлений – разбоев, ограблений и квартирных краж, совершенных на территории Днепра и в целом по Украине.

      Затримання іноземців-грабіжників у Дніпрі
      Задержание иностранцев-грабителей в Днепре

      Задержанным грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции – предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

      31 октября в Киеве правоохранители случайно сбили мужчину, ограбившего прохожего. От удара грабителя отбросило к забору, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Днепра Ограбления
      Источник: 24 канал
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