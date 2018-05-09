Задержание украинского судна в Черном море: известно, какие преступления Россия хочет "пришить"

Членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которых российские пограничники задержали неподалеку от оккупированного Москвой Крыма, могут обвинить в терроризме и перевозке контрабанды.

Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире "Радио Крым.Реалии".

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"Они сейчас будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности, "пришить" терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку, что это не просто нарушители, а диверсанты", – заявил чиновник.

Также спикер Госпогранслужбы отметил, что даже если не принимать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением.

"Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же – за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей", – подчеркнул Слободян.

Напомним, в пятницу, 4 мая, в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров.