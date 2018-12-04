Задержанные в Грузии украинцы в знак протеста на обвинительных письмах написали "Слава Украине"

Украинцы, задержанные в Грузии по подозрению в хранении оружия, не признают свою вину. На обвинительных письмах они написали слова "Слава Украине".

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

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Адвокат одного из задержанных Георгий Ростомашвили заявил, что в знак протеста подзащитные не подписали обвинительные письма и написали на них "Слава Украине". Более того, адвокат сказал, что обвиняемые прибыли в Грузию как туристы и не подозревают, "кому выгодно их задержания".

Ростомашвили также добавил, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится во вторник, 4 декабря.

Напомним, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, который принимал участие в военном конфликте на Донбассе. Однако в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них – 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ТБИЛИСИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ