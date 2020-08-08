Депортированные из Беларуси корреспонденты "Настоящего времени" Ирина Ромалийская, Роман Гребенюк и Юрий Баранюк утром 8 августа прибыли в Украину. Они приехали освещать выборы в Беларуси, однако были задержаны ОМОНом и срочно депортированы.

На самолете из Минска все трое прилетели в Одессу. Об этом на своей фейсбук-странице написал депортированный Иван Гребенюк.

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Гребенюк подчеркнул: этот рассвет стал лучшим в жизни, ведь он попал домой в Украину и чувствует себя в безопасности.

Пока много эмоций вперемешку с жестким диссонансом. Потому что каких-то 5 часов назад ты был в гостинице "Минск", затем был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил приоткрылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Далее обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания – "нет, мы вас не будем пытать...",

– рассказал Гребенюк.

Он обещал предоставить подробности и объяснения о задержании позже. Сейчас – поблагодарил коллег-журналистов за освещение этой ситуации, МИД Украины, правозащитников и просто всех, кто занимался ситуацией.