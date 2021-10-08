О подозрении мужчине объявили 7 октября. Сейчас ему выбирают меру пресечения, потому иностранца могут вскоре отправить в СИЗО.

Недавно Во львовском аэропорту задержали венгра, которого разыскивал Интерпол



Обыски в доме потерпевшего / Фото Нацполиции

Организовывал фиктивные браки

Следователи выяснили, что 43-летний брал деньги за то, чтобы устроить жителям Ирака беспрепятственный въезд в Украину. Для этого оформляли фиктивные браки с украинками.

Когда иностранцы сюда прибывали, то уже имели долгосрочные визы. После приезда мужчины начинали легализоваться в Украине навсегда – получали вид на жительство. Сейчас у следователей есть доказательства по меньшей мере 3 таких "переправок" иракцев.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители начали расследовать этот случай по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы. Также возможна конфискация имущества.



Телефоны, которые нашли при обыске / Фото Нацполиции