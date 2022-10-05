Задержанный в Черновцах стрелок умер: первые подробности о злоумышленнике

Игорь Клименко сообщил, что задержанный в Черновцах стрелок умер.

По словам Клименко, задержанному было 53 года. Он – уроженец АР Крым, зарегистрирован в Житомирской области.

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Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских. Задержанный скончался. Ему было 53 года. Уроженец АР Крым, зарегистрированный в Житомирской области,

– заявил Клименко.

Во время задержания мужчина открыл огонь. Правоохранители применили оружие в ответ. Задержанного ранили. Ему оказывали первую помощь. Однако он умер.

Уже есть полная доказательная база, которая свидетельствует, что мужчина развращал детей.

Во время брифинга Нацполиции рассказали, что у Татарин не было шанса выжить. Ни один бронежилет не спас бы полицейскую. Выживший патрульный получил два ранения.

За эти дни полиция проводила оперативно-розыскные действия и вела непосредственное преследование преступника.

Трагедия в Черновцах