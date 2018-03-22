Задержанный в Киеве мужчина со взрывчаткой посещал офис партии Саакашвили, – Геращенко

Нардеп и советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото мужчины, задержанного с тротилом в киевском метро. Ранее этот человек посещал офис партии "Движение новых сил", лидером которой является Михеил Саакашвили.

Об этом Геращенко написал в своем Facebook.

Отметим, что 22 марта правоохранители задержали в метро Киева 28-летнего мужчину Гресик Т. В. из Волыни, в рюкзаке которого обнаружили тротиловую шашку, пластид, запалы УЗРГМ и детонаторы.

"Раньше гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года возле Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса Партии "Движение новых сил" Саакашвили", – говорится в сообщении Геращенко.

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"Следователи полиции официально обратятся к руководству партии "ДНС" с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе", – добавил нардеп.