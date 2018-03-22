15:30
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Задержанный в Киеве мужчина со взрывчаткой посещал офис партии Саакашвили, – Геращенко

92 Читати новину українською
В метро Киева задержали мужчину с тротилом
В метро Киева задержали мужчину с тротилом / Иллюстративное фото

Нардеп и советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото мужчины, задержанного с тротилом в киевском метро. Ранее этот человек посещал офис партии "Движение новых сил", лидером которой является Михеил Саакашвили.

Об этом Геращенко написал в своем Facebook.

Отметим, что 22 марта правоохранители задержали в метро Киева 28-летнего мужчину Гресик Т. В. из Волыни, в рюкзаке которого обнаружили тротиловую шашку, пластид, запалы УЗРГМ и детонаторы.

"Раньше гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года возле Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса Партии "Движение новых сил" Саакашвили", – говорится в сообщении Геращенко.

Читайте также: Саакашвили "в ближайшее время" вернется в Украину, – адвокат

"Следователи полиции официально обратятся к руководству партии "ДНС" с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе", – добавил нардеп.

Теги: Новости политики Новости Украины Антон Геращенко Оружие Новости Киева Криминальные новости Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сегодня, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 668
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сегодня, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2151
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сегодня, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 138
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сегодня, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1026
В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
сегодня, 10:21 В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
Соломія Ніколайчук 2957
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук