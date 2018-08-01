Задержаны пять человек, причастных к убийству Виталия Олешко "Сармата", – полиция

В полиции сообщили о задержании пятерых человек, которые могут быть причастны к убийству в Бердянске бывшего участника боевых действий на Донбассе и активиста Виталия Олешко позывным "Сармат". Также был разыскан автомобиль, в котором находился обрез охотничьего ружья.

24 канал сообщал, что 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Впоследствии появилась информация о задержании четырех возможных киллеров бывшего участника конфликта на Донбассе.

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Зато в полиции утверждают, что на самом деле они задержали пять человек: сначала правоохранители остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области и впоследствии еще один злоумышленник был разыскан и задержан в Бердянске.

"Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске задержали еще одного, пятого, подозреваемого", – рассказал заместитель председателя Нацполиции и начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, благодаря принятым полицией мерам на одной из улиц Бердянска разыскан автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. Кроме того, отметил он, в результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.

"Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления. Спасибо полицейским за проведенную работу. Также выражаю благодарность нашим гражданам, которые не остались в стороне и активно способствовали полиции в установлении личности преступников", – добавил Аброськин.

К слову, по факту инцидента в Бердянске продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам статьи УК об умышленном убийстве. Также выясняются все обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, за несколько минут до своей смерти Виталий Олешко проводил в своем Facebook видеотранлсяцию, во время которой резко критиковал городскую власть за то, что в Бердянске не убирается мусор. Журналист Юрий Бутусов со своей стороны предполагает, что преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев. В частности, у него с "Сарматом" был длительный конфликт.