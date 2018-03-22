Задержаны вандалы, которые по заказу российских спецслужб уничтожили польское кладбище на Волыни

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления направленные на разжигание межнациональной розни между Украиной и Польшей. А также занимались антисемитской деятельностью.

Правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Читайте также: На Харьковщине обнаружили агентурную сеть российских спецслужб, среди задержанных – офицер полиции

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитский надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Гранаты и "георгиевские" ленты, которые изъяли у вандалов

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.