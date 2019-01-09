11:23
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Задерживали ли украинского олигарха Фукса в Мексике: бизнесмен дал комментарий

      90 Читати новину українською
      Украинский олигарх Павел Фукс опроверг информацию о своем задержании в Мексике
      Украинский олигарх Павел Фукс опроверг информацию о своем задержании в Мексике / 1NEWS.COM.UA

      Украинский олигарх российского происхождения Павел Фукс убеждает, что в Мексике его никто не задерживал и с пограничниками у него никакие проблемы не возникали. В то же время он подтвердил, что находится на территории этой североамериканской страны.

      24 канал со ссылкой на нескольких украинских журналистов сообщал, что в Мексике был задержан украинский бизнесмен Павел Фукс, и произошло это после прилета олигарха в аэропорт Канкун.

      Читайте также: Почему скандальный российский олигарх Фукс вернулся в Украину

      В то же время сам Фукс эту информацию опровергает и назвал ее фейком, пишет "Украинская правда".

      Правда, он все же подтвердил, что находится на территории Мексики, однако, по его словам, проблем с пограничниками у него не было.

      Также распространялась информация, что вместе с Фуксом был задержан и народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук и сопредседатель депутатской группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник.

      Относительно этого, Фукс не предоставил никаких комментариев.

      К слову, в конце марта 2018 года нардеп Вадим Рабинович в свои декларации по 2017 год указал, что его жена Ирина получила от Павла Фукса более 22 миллиона гривен (22 453 600 гривен). Эти средства олигарх ей предоставил как гарантийный платеж по предварительному договору купли-продажи земельного участка.

      Теги: Новости Украины Новости политики Мексика Бизнес
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук