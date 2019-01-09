Задерживали ли украинского олигарха Фукса в Мексике: бизнесмен дал комментарий

Украинский олигарх российского происхождения Павел Фукс убеждает, что в Мексике его никто не задерживал и с пограничниками у него никакие проблемы не возникали. В то же время он подтвердил, что находится на территории этой североамериканской страны.

24 канал со ссылкой на нескольких украинских журналистов сообщал, что в Мексике был задержан украинский бизнесмен Павел Фукс, и произошло это после прилета олигарха в аэропорт Канкун.

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В то же время сам Фукс эту информацию опровергает и назвал ее фейком, пишет "Украинская правда".

Правда, он все же подтвердил, что находится на территории Мексики, однако, по его словам, проблем с пограничниками у него не было.

Также распространялась информация, что вместе с Фуксом был задержан и народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук и сопредседатель депутатской группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник.

Относительно этого, Фукс не предоставил никаких комментариев.

К слову, в конце марта 2018 года нардеп Вадим Рабинович в свои декларации по 2017 год указал, что его жена Ирина получила от Павла Фукса более 22 миллиона гривен (22 453 600 гривен). Эти средства олигарх ей предоставил как гарантийный платеж по предварительному договору купли-продажи земельного участка.