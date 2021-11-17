Задержка до 6 часов: несколько поездов опаздывают из-за сбития женщины под Харьковом

В Богодуховском районе Харьковщины утром 17 ноября произошла трагедия. Женщину сбили сразу два поезда, от полученных травм она погибла на месте. Из-за аварии в Укрзализныце предупредили о задержке поездов.

Задержка поездов происходит на участке Полтава – Харьков. В Укрзализныце говорят, что задержка – в обоих направлениях из-за следственных действий.

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Какие поезда задерживаются:

№64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);

№725 Харьков – Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород – Харьков (3 часа 10 минут);

№8 Одесса – Харьков (2 часа);

№722 Киев – Харьков (40 минут).

Железнодорожники отметили, что пассажирам следует следить за обновлениями, ведь время задержки может меняться. Пассажиров и стюардов следует сообщать, если потребуется пересесть на другой вид транспорта.

Что известно о трагедии на Харьковщине

Утром 17 ноября женщину сбил поезд возле станции "Пирогово", которая расположена в селе Огульцы.

Пострадавшую отбросило под другой локомотив.

Травмы были очень тяжелыми, поэтому женщина погибла на месте. Медики лишь констатировали смерть.

Сейчас все обстоятельства трагедии и личность жертвы устанавливают следователи.

Текст публикации Укрзализныци:

Вниманию пассажиров. Задержка поездов на участке Полтава – Харьков.

Укрзализныця сообщает, что из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава – Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.

Задерживаются поезда:

№64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);

№725 Харьков – Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород – Харьков (3 часа 10 минут);

№8 Одесса – Харьков (2 часа);

№722 Киев – Харьков (40 минут).

Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.