Задержка дыхания и освоение глубин: невероятные рекорды дайверов

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – подводный мир издавна манил людей, от мечтателей до искателей сокровищ, но сначала сил человеческого организма хватало лишь на поиски морских жемчужин. Впрочем, для этого надо было уметь задерживать дыхание на довольно длительный срок.

Также в выпуске: Детские игрушки.