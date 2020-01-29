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      Задержка с возмещением НДС экспортерам стала традиционной проблемой Украины в начале года

      10 Читати новину українською
      НДС / officevp.sfs.gov.ua

      По словам эксперта, в теории для получения возмещения НДС нет никаких преград, но на практике проблемы с возмещением в нашей стране были всегда при любой власти.

      Задержка с возмещением плательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) стала традиционной проблемой Украины в начале года, поскольку в государственном бюджете недостаточный объем средств для покрытия всех заявок на возмещение.

      Об этом в комментарии УНИАН сообщила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская.

      Эксперт отметила, что препятствия для получения возмещения НДС – бюрократия и проверки со стороны налоговой на предмет любых злоупотреблений плательщика в части формирования налогового кредита.

      Как сообщалось ранее, металлургические и аграрные предприятия, в декабре били тревогу из-за невыплаты возмещения экспортного НДС, до сих пор ждут, пока государство вернет им долг.

      Об этом рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его словам, небольшой процент предприятий свои выплаты получил, других же просто попросили подождать.

      Эксперт отметил, что говорить о всех выплатах всем предприятиям, скорее всего, не придется вообще. По его словам, такая ситуация не новая для Украины – проблема с выплатами налогов в стране была всегда, а вот в декабре она стала особенно острой.

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      Теги: Бизнес Металлургия НДС
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