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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Задержки рейсов из аэропорта "Киев" продолжаются: представитель авиакомпании дал объяснение

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Более 1000 украинцев застряли в аэропортах разных стран мира и не могут вернуться в Украину из-за конфликта туроператора и авиакомпании. Больше всего, около 800, находятся в Тунисе, более 100 – в Албании. По этим же причинам не удается и вылететь из Украины на курорты тем, кто планировал это сделать в начале июля.

Об этом сообщила журналист 24 канала Марина Молька во время прямого включения из столичного аэропорта "Киев".

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Сколько именно граждан не могут вылететь из аэропорта "Киев" в Тунис, Албанию, Турцию – неизвестно. Но немало.

Туроператор нам обещал компенсировать каждые сутки задержки. Но нам было бы лучше, чтобы мы отдыхали не меньшее количество дней, чем планировали,
– пожаловалась туристка Людмила.

Журналистка отметила, что ситуация с конфликтом туроператора Join Up! и авиакомпании Bravo Airways пока не урегулирована.

Самолет столкнулся с птицей, предположим. И сейчас он в Нюрнберге, чтобы его осмотрели инженеры, то есть, летать не может. Один самолет выполняет в сутки несколько рейсов. Вот поэтому и задержка,
– объяснил ситуацию представитель авиакомпании, который отказался назвать свое имя.

Марина Молька рассказала, что больше всего пассажиры жалуются на то, что никто им причин и обстоятельств не объясняет. В профильном же министерстве только планируют созвать пресс-конференцию по этому поводу.

Будем кончать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность. Время напомнить о порядке и ставить критерий качества,
– подчеркнул министр Владимир Омелян.

"Пассажиров на Бодрум позвали на регистрацию, но люди не верят, что смогут вылететь, ведь даже после регистрации рейс могут снова перенести или отменить", – подытожила журналистка.

Теги: Новости Украины Новости Киева отдых авиация
Источник: 24 канал
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